Политика

Главный по спорту чиновник Волгограда ушла в отставку

Политика 13.10.2018 10:35
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13.10.2018 10:35


Председатель комитета по физкультуре и спорту администрации Волгограда покинула должность. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в мэрии. Известно, что Ирина Еременко написала заявление об уходе по собственному желанию. На посту главного по спорту чиновника города она проработала четыре года. Ранее возглавляла кафедру в Волгоградской государственной академии физкультуры и спорта, работала в одном из отделов профильного ведомства городской администрации. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен заместитель председателя комитета Сергей Куренков.
За последний месяц это не первая отставка в администрации города. После утверждения 18 сентября Волгоградской гордумой Виталия Лихачева в новом статусе главы города в органе местного самоуправления произошел ряд кадровых изменений. Так, был уволен замглавы администрации города Дмитрий Любитенко, председатель комитета по культуре Дмитрий Куделькин и глава администрации Ворошиловского района Андрей Козлов.
Фото: МТВ.Онлайн.

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