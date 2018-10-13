В Волгограде на караул заступили четвероногие бойцы





Бельгийскую и немецкую овчарок привезли в Волгоград из кинологического учебного центра, расположенного в Подмосковье, где питомцы прошли специальную подготовку. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, четвероногие помощники будут привлекаться для охраны складов с боеприпасами и парков военной техники на территории соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области.

Собаки будут применяться как на стационарных постах охраны, так и в свободном карауле. В основном в ночное время и сложных погодных условиях, когда человек не способен достаточно хорошо осмотреть пространство. В таких условиях собака чувствует приближение человека и способна заранее предупредить об этом часового на посту.

В караульной службе используются в основном собаки таких пород, как: немецкая, восточно-европейская и кавказская овчарки. Также встречаются ротвейлеры. Каждому четвероногому охраннику по нормам довольствия полагается просторный вольер, ошейник, поводок, намордник и даже личная расческа. В дневной рацион собаки состоит из 600 г крупы, 400 г мяса, 15 г жиров и 300 г овощей.

Для новых четвероногих специалистов были построены вольеры, а также специализированная тренировочная полоса. За каждым питомцем закреплен вожатый караульной собаки, который проводит занятия, кормит и осуществляет выставление на посты.

В настоящее время в соединении к охране военных объектов привлечено более 10 караульных собак различных пород.



