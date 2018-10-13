В Волгоградской области за сутки под колеса автомобилей попали 4 пешехода





Трое взрослых и 9-летний ребенок за минувшие сутки попали под колеса автомобилей в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Городищенском районе на трассе «Волгоград-Москва» водитель «Hyundai Solaris» на 956 км сбил 34-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неосвещенном месте, не предназначенном для перехода.

В Ворошиловском районе 33-летняя водитель автомобиля «Mazda» совершила наезд на 53-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В Волжском 26-летний водитель «Ford Focus», который следовал по ул. Горького, напротив дома №32 сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу одна в неустановленном месте. Еще одного пешехода – 46-летнего мужчину сбили в Кировском районе. Водитель «Mercedes E-Class 280» совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Все пострадавшие были госпитализированы.



