Происшествия 13.10.2018 09:26
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13.10.2018 09:26
Водитель автомобиля «Лада Ларгус» и его пассажир пострадали в ДТП в Ленинском районе при опрокидывании автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 31-летний мужчина, который спешил в Ленинск, не учел скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля на встречную полосу. К счастью, никаких машин в это время на пути лихача не было. Оба пострадавших госпитализированы в больницу с телесными повреждениями.
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