Спорт

Впервые за 32 года : волгоградский «Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск»

Спорт 13.10.2018 09:57
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13.10.2018 09:57



Со счетом 1:0 завершился матч 16-го тура Олимп-Первенства ФНЛ между командами ФК «Ротор» и «СКА-Хабаровск», сообщает ИА «Высота 102». Единственный гол на 66-й минуте игры забил Камиль Мулин. Таким образом, «Ротор» увозит с Дальнего востока 3 очка и поднимается выше по турнирной таблице. «СКА – Хабаровск» проиграл команде из Волгограда впервые за 32 года. Хабаровчане принимали футболистов «Ротора» на домашнем стадионе. По волгоградскому времени игра началась в 8 утра, в Хабаровске в это время было 15.00.
Фото : скрин с прямой трансляции матча на yandex.ru


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