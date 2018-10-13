Легендарного диктора Центрального стадиона похоронят в Волгограде





Ольгу Парамонову похоронят на 6-м участке старого Ворошиловского кладбища. Ольга Васильевна Парамонова долгие годы работала диктором Центрального стадиона Волгограда и была верной поклонницей футбольной команды «Ротор». Ее голос знаком болельщикам и фанатам. Диктор Парамонова объявляла составы команд, сообщала зрителям о забитых голах, о заменах игроков, выдаче красных и желтых карточек на соревнованиях самого различного уровня - от товарищеских встреч, до матчей с французскими и итальянскими командами в рамках Кубка УЕФА.

Голос Ольги Парамоновой звучал и во время первой игры возрожденного «Ротора» на «Волгоград Арене», построенной на месте Центрального стадиона. В начале декабря 2018 года Ольга Парамонова вошла в символическую команду ФИФА из 11 «суперболельщиков» и представляла Волгоград во время финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу.

Сегодня в Волгограде состоится церемония прощания с Ольгой Васильевной Парамоновой – диктором Центрального стадиона Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По информации ФК «Ротор», прощание пройдет с 13:30 до 14:30 во втором зале похоронного дома «Память» на улице Землячки.