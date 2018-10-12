Авария на канализационных сетях в Волгограде произошла из-за спрессовавшихся отходов

Общество 12.10.2018 18:27
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12.10.2018 18:27
Строительные и бытовые отходы, спрессовавшиеся в полутораметровый стержень, стали причиной течи канализации в Дзержинском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в администрации города.
Напомним, уже несколько недель вблизи с многоквартирными домами на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе течет канализация, что сильно осложняет жизнь людей. Они вынуждены ежедневно вдыхать запах нечистот и наблюдать за растекающимися по округе отходами жизнедеятельности. Об этом "Высота 102" ранее подробно рассказывала.
Канализационные сети бесхозные, поэтому ликвидировать аварию взялись городские коммунальщики.
Сегодня в мэрии сообщили, что в ходе устранения затора на коммунальных сетях рабочие бригады обнаружили и извлекли стержень из спрессовавшихся строительных и бытовых отходов, диаметром во всю ширину 300-миллиметровой трубы и длиной в полтора метра. Плотная заглушка из утрамбовавшихся отходов формировалась на протяжении порядка 5 лет и в итоге наглухо перекрыла канализационную трубу.
После извлечения стержня специалисты прочистили еще 70 метров трубопровода от мусора, который скопился из-за образовавшегося затора. В настоящее время работы на трубопроводе продолжаются. Сейчас службы комплексно прочищают трубопровод на всем его протяжении.
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