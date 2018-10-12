Астраханская таможня приоткрыла свои «закрома» в Волгограде









Сотрудники Астраханской таможни в преддверии профессионального праздника сегодня пустили волгоградских журналистов в святая святых - на склад конфискованных товаров. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", сами таможенники называют это место "камерой хранения вещественных доказательств". Здесь действительно хранятся товары и предметы, которые были "задержаны" в рамках уголовного или административного производства, или обращены в федеральную собственность до момента передачи в уполномоченный орган.













Именно таким образом на складе и "задержались" принтеры, курительные смеси, спортивное питание, автомобильные коврики и огромная партия парфюмерии, которая была ввезена из Казахстана. Более 12000 наименований парфюмерной продукции различных мировых брендов оказались в руках сотрудников Астраханской таможенной службы.

Напомним, с 26 декабря 2012 года Волгоградская таможня была присоединена к Астраханской таможне. Но работы таможенникам в регионе не убавилось, хотя и здесь произошли изменения. Так, в данный момент активно внедряются технологии в ФТС РФ, в связи с чем сокращается потребность в сотрудниках и упрощается работа таможни. Например, используется аппаратура "Спрут", которая позволяет изучить самые труднодоступные места в транспорте, без необходимости разгружать его.













Есть на «вооружении» таможенников и спецфургоны мобильных групп ФТС. В настоящее время штат Астраханской таможни насчитывает 533 человека и это при том, что площадь региона деятельности Астраханской таможни составляет более 236 тысяч квадратных километров.



