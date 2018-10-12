Общество

Астраханская таможня приоткрыла свои «закрома» в Волгограде

Общество 12.10.2018 17:22
1397 2
12.10.2018 17:22



Сотрудники Астраханской таможни в преддверии профессионального праздника сегодня пустили волгоградских журналистов в святая святых - на склад конфискованных товаров. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", сами таможенники называют это место "камерой хранения вещественных доказательств". Здесь действительно хранятся товары и предметы, которые были "задержаны" в рамках уголовного или административного производства, или обращены в федеральную собственность до момента передачи в уполномоченный орган. 



Именно таким образом на складе и "задержались" принтеры, курительные смеси, спортивное питание, автомобильные коврики и огромная партия парфюмерии, которая была ввезена из Казахстана.  Более 12000 наименований парфюмерной продукции различных мировых брендов оказались в руках сотрудников Астраханской таможенной службы.
Напомним,  с 26 декабря 2012 года Волгоградская таможня была присоединена к Астраханской таможне.  Но работы таможенникам в регионе не убавилось, хотя и здесь произошли изменения. Так, в данный момент активно внедряются технологии в ФТС РФ, в связи с чем сокращается потребность в сотрудниках и упрощается работа таможни. Например, используется аппаратура  "Спрут", которая позволяет изучить самые труднодоступные места в транспорте, без необходимости разгружать его. 



Есть на «вооружении» таможенников и спецфургоны мобильных групп ФТС.  В настоящее время  штат Астраханской таможни насчитывает 533 человека и это при том, что площадь региона деятельности Астраханской таможни составляет более 236 тысяч квадратных километров.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в Волгограде

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
«Мисс Академия-2018»: в Волгограде конкурсантки-курсантки махали шашкой, танцевали канкан и прятали кролика в сумке члена жюри
06.10.2018 21:55
26319 0
Доска позора: Жители Волгограда ремонтируют дороги вместо чиновников
16.09.2018 14:27
10318 1
Угроза для жизни: в Волгограде власти забыли о жителях 33 аварийных домов (ФОТОШОК)
24.09.2018 16:58
11959 16
Общество
12.10.2018 18:27
Общество 12.10.2018 18:27
3495 7 Обсудить

0
Далее
Общество
12.10.2018 17:01
Общество 12.10.2018 17:01
2636 4 Обсудить

0
Далее
Общество
12.10.2018 14:51
Общество 12.10.2018 14:51
1001 16 Обсудить

0
Далее
Общество
12.10.2018 14:16
Общество 12.10.2018 14:16
1505 9 Обсудить

0
Далее
Общество
12.10.2018 13:40
Общество 12.10.2018 13:40
1897 18 Обсудить

0
Далее
Общество
12.10.2018 11:56
Общество 12.10.2018 11:56
3405 10 Обсудить

0
Далее
Общество
12.10.2018 09:47
Общество 12.10.2018 09:47
3765 8 Обсудить

0
Далее
Общество
12.10.2018 09:12
Общество 12.10.2018 09:12
1173 0 Обсудить

0
Далее
Общество
11.10.2018 17:31
Общество 11.10.2018 17:31
1883 1 Обсудить

0
Далее
Общество
11.10.2018 16:58
Общество 11.10.2018 16:58
4848 27 Обсудить

0
Далее
Общество
11.10.2018 15:46
Общество 11.10.2018 15:46
5368 13 Обсудить

0
Далее
Общество
11.10.2018 12:31
Общество 11.10.2018 12:31
4139 11 Обсудить

0
Далее
Общество
11.10.2018 11:45
Общество 11.10.2018 11:45
3906 2 Обсудить

0
Далее
Общество
11.10.2018 11:40
Общество 11.10.2018 11:40
2274 5 Обсудить

0
Далее
Общество
11.10.2018 10:29
Общество 11.10.2018 10:29
1807 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:10
После ЧМ-2018: Жителей Волгоградской области одолевают транспортные проблемы Cмотреть видео
18:27
Авария на канализационных сетях в Волгограде произошла из-за спрессовавшихся отходовСмотреть фотографии
17:22
Астраханская таможня приоткрыла свои «закрома» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:01
Умер бывший начальник ГАИ Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:56
В Волгоградской области назначили нового главврача Нехаевской ЦРБСмотреть фотографии
15:37
Дело закрыли: В Волгограде отец погибшего в школе подростка судится с департаментом образования Смотреть фотографии
14:51
Жители Волгограда не отказываются от покупки духовСмотреть фотографии
14:16
Для семьи погорельцев с острова Сарпинский в Волгограде собирают помощьСмотреть фотографии
13:40
Волгоградскому театру одного актера не хватает «воздуха»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Под Астраханью ведутся поиски пропавших туристов из ПодмосковьяСмотреть фотографии
12:54
Назад к истории: строители начали крушить «новодел» в здании пожарной каланчи в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде культуриста будут судить за контрабанду анаболических стероидовСмотреть фотографии
11:56
Фекальные реки: в Волгограде потоки нечистот продолжают топить жилые дома и пруд с утками Смотреть фотографии
10:54
Из больницы в СИЗО: В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга посадили в общую камеруСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде семейное кафе наказали за нечистоплотностьСмотреть фотографии
09:36
В центре Волгограда грузовик протаранил маршрутку, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Да будет лифт: Мучениям жителей дома в Волгограде пришел конецСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Во всей красе: глава региона представил АПК Волгоградской области в Москве Cмотреть видео
17:40
Ради детских пособий жительница Волгоградской области подделала справку о рождении дочериСмотреть фотографии
17:31
Жители дождались: В Волгограде устраняют аварию на бесхозных канализационных сетяхСмотреть фотографии
17:07
Уральские режиссеры снимут фильм в поезде, идущем из Москвы в ВолгоградСмотреть фотографии
16:58
И точка: Владимир Путин подписал закон о новом времени в Волгоградской области Смотреть фотографии
16:24
Заказал убийство: в Волгограде житель Москвы угрожал судье расправойСмотреть фотографии
15:46
Писатель, нефтяник и коммунист: Трое человек претендуют на звание Почетного гражданина Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:23
В Волгоградской гордуме депутат-новичок просит бюджетные деньги на "вождя мирового пролетариата"Смотреть фотографии
13:50
Верховный суд поставил точку в споре мэрии Волгограда и бывшего собственника зданий у автовокзалаСмотреть фотографии
12:31
УК дождется пинка: В Волгограде игры управляющей организации довели до безразмерных помоекСмотреть фотографии
11:45
Умерла легендарный диктор Центрального стадиона ВолгоградаСмотреть фотографии
11:40
СП России: В Волгоградской области «ошиблись» с подключением скоростного Интернета в учрежденияхСмотреть фотографии
11:27
Гремячинский ГОК строит свою железнодорожную станцию «Волга-Калий»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 