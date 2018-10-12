Умер бывший начальник ГАИ Волгоградской области









Прощание с Михаилом Каймачниковым пройдет 14 октября в 14.30 в зале ритуального комплекса похоронного дома «Память» на улице Землячки, 74, строение 15.

Сегодня на 89-м году жизни скончался полковник милиции в отставке, ветеран органов внутренних дел Михаил Павлович Каймачников, сообщает ИА "Высота 102". В течение семи лет - с 1967 года по 1975 год Михаил Павлович занимал должность заместителя начальника ГАИ УВД по Волгоградской области. В 1975 году был назначен на пост начальника областного ГАИ УВД и с этой должности в 1982 году ушел на заслуженный отдых. За время службы в органах внутренних дел Михаил Каймачников был награжден орденом «Знак почета», почетными грамотами от трех министров внутренних дел СССР, ему было присвоено звание «Заслуженный работник МВД СССР». Коллектив Госавтоинспекции Волгоградской области и ветераны службы выражают глубокие соболезнования родным и близким Михаила Павловича.