Умер бывший начальник ГАИ Волгоградской области

Общество 12.10.2018 17:01
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12.10.2018 17:01
Сегодня на 89-м году жизни скончался полковник милиции в отставке, ветеран органов внутренних дел Михаил Павлович Каймачников, сообщает ИА "Высота 102". В течение семи лет - с 1967 года по 1975 год Михаил Павлович занимал должность заместителя начальника ГАИ УВД по Волгоградской области. В 1975 году был назначен на пост начальника областного ГАИ УВД и с этой должности в 1982 году ушел на заслуженный отдых. За время службы в органах внутренних дел Михаил Каймачников был награжден орденом «Знак почета», почетными грамотами от трех министров внутренних дел СССР, ему было присвоено звание «Заслуженный работник МВД СССР». Коллектив Госавтоинспекции Волгоградской области и ветераны службы выражают глубокие соболезнования родным и близким Михаила Павловича.
Прощание с Михаилом Каймачниковым пройдет 14 октября в 14.30 в зале ритуального комплекса похоронного дома «Память» на улице Землячки, 74, строение 15.
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