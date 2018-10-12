В Волгоградской области назначили нового главврача Нехаевской ЦРБ

Здравоохранение 12.10.2018 15:56
1855 6
12.10.2018 15:56
Главным врачом ГБУЗ "Нехаевская ЦРБ" сегодня назначена Татьяна Долгова, которая ранее работала в данном учреждении врачом-офтальмологом. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, это кадровое решение принято экспертным советом по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.
К руководству центральной районной больницей Татьяна Долгова приступит с 16 октября. Стаж работы в Нехаевской ЦРБ составляет 9 лет.
Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению, а так же по улучшению показателей эффективности деятельности медучреждения.
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