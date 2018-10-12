Расследования 12.10.2018 15:37
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12.10.2018 15:37
Житель Волгограда потребовал с представителей образования компенсации морального и материального вреда за смерть своего 14-летнего сына в школе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Дзержинский районный суд, мужчина подал иск к департаменту образования Волгограда и руководству школы, где погиб его ребенок, после того, как стало известно о прекращении на стадии следствия уголовного дела, возбужденного по ст. 105 УК РФ "Убийство".
Напомним, что ЧП произошло в одной из школ Дзержинского района в октябре 2017 года. Восьмиклассник погиб от ножевого ранения в сердце. Позже в нечаянном убийстве признался его одноклассник. Он рассказал следователям, что он и другие школьники, среди которых был и погибший подросток, в школьном дворе демонстрировали умение владения оружием. В какой-то момент подросток ударил своего сверстника по руке, в которой был нож. В результате лезвие холодного оружия вонзилось в грудь школьника.
Заслушав стороны, исследовав материалы дела, судом исковые требования отца мальчика были удовлетворены частично. С ответчиков субсидиарно взыскана денежная компенсация в сумме полмиллиона рублей.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Напомним, смерть подростка в одной из школ Дзержинского района Волгограда потрясла жителей города. Тело школьника с ножевым ранением было обнаружено в туалете, приехавшие медики уже не смогли помочь мальчику. Нож со следами крови был найден рядом со школой, однако следователей насторожил тот факт, что точно такой же нож был обнаружен в кармане погибшего.
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