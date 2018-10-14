Здравоохранение

Мичиган, Сингапур, Колорадо: в Волгоградской области готовятся к сезону гриппа

Здравоохранение 14.10.2018 08:25
263 0
14.10.2018 08:25


Вторая партия гриппозной вакцины для иммунизации взрослого населения, поступила в государственные учреждения здравоохранения Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию регионального управления Роспотребнадзора. В состав вакцины Совигрипп отечественного производства входят штаммы, актуальные для эпидемического сезона 2018 - 2019 годов:
- вируса, подобного А/Michigan/45/2015(Н1N1)pdm09,
- вируса, подобного A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2),
- вируса, подобного B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).
Привиться от гриппа бесплатно могут работники образовательных и медицинских организаций, транспорта, коммунальной сферы, граждане в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, молодые люди, подлежащие призыву на военную службу, студенты в возрасте старше 18 лет.
Ожидается к поступлению вторая партия противогриппозной вакцины для иммунизации детей.
Вакцинацию против гриппа в Волгоградской области уже получили 450,3 тысячи человек, в том числе за счет личных средств и средств работодателей 6,9 тысячи человек.
По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в настоящее время уровень заболеваемости респираторным инфекциями ниже эпидемического порога на 62%. По результатам мониторинговых исследований в циркуляции респираторных вирусов преобладают вирусы парагриппа и риновируса.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
Вопрос жизни и смерти: Волгоградский онкодиспансер готовится принять высокотехнологичные аппараты
14.09.2018 09:49
11942 3
Все на прививку: Волгоградская область предохраняется от гриппа
03.10.2018 13:47
1473 9
В Волгоградской области назначили нового главврача Нехаевской ЦРБ
12.10.2018 15:56
3055 6
Здравоохранение
12.10.2018 15:56
Здравоохранение 12.10.2018 15:56
3055 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
09.10.2018 20:02
Здравоохранение 09.10.2018 20:02
8571 2 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
09.10.2018 10:13
Здравоохранение 09.10.2018 10:13
1507 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.10.2018 16:30
Здравоохранение 03.10.2018 16:30
7676 14 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.10.2018 13:47
Здравоохранение 03.10.2018 13:47
1473 9 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.10.2018 11:53
Здравоохранение 03.10.2018 11:53
1424 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.09.2018 09:49
Здравоохранение 14.09.2018 09:49
11942 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
05.09.2018 13:56
Здравоохранение 05.09.2018 13:56
12323 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.09.2018 13:06
Здравоохранение 04.09.2018 13:06
14113 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.09.2018 10:19
Здравоохранение 03.09.2018 10:19
5452 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
30.08.2018 11:08
Здравоохранение 30.08.2018 11:08
5985 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
30.08.2018 08:35
Здравоохранение 30.08.2018 08:35
12539 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
28.08.2018 18:01
Здравоохранение 28.08.2018 18:01
4665 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.08.2018 15:53
Здравоохранение 27.08.2018 15:53
27875 11 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
24.08.2018 11:09
Здравоохранение 24.08.2018 11:09
12241 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

08:25
Мичиган, Сингапур, Колорадо: в Волгоградской области готовятся к сезону гриппаСмотреть фотографии
20:57
Селяне из Волгоградской области блеснули на «Золотой осени – 2018»Смотреть фотографии
18:39
Парализованному школьнику из Волгограда требуется очередной курс реабилитацииСмотреть фотографии
16:57
Погода в воскресенье порадует жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области с начала года смертность превысила рождаемостьСмотреть фотографии
12:27
В Волгограде возле УФСИН легковушка влетела в забор, погиб один человекСмотреть фотографии
10:44
Житель Волгоградской области решил обменять награды дедушки на ipadСмотреть фотографии
10:35
Главный по спорту чиновник Волгограда ушла в отставкуСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде на караул заступили четвероногие бойцыСмотреть фотографии
09:57
Впервые за 32 года : волгоградский «Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области за сутки под колеса автомобилей попали 4 пешеходаСмотреть фотографии
09:26
В Волгоградской области пострадал водитель-лихач в перевернувшемся автоСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде потушили пожар в мусоросборнике высотного домаСмотреть фотографии
08:43
Легендарного диктора Центрального стадиона похоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:10
После ЧМ-2018: Жителей Волгоградской области одолевают транспортные проблемы Cмотреть видео
18:27
Авария на канализационных сетях в Волгограде произошла из-за спрессовавшихся отходовСмотреть фотографии
17:22
Астраханская таможня приоткрыла свои «закрома» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:01
Умер бывший начальник ГАИ Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:56
В Волгоградской области назначили нового главврача Нехаевской ЦРБСмотреть фотографии
15:37
Дело закрыли: В Волгограде отец погибшего в школе подростка судится с департаментом образования Смотреть фотографии
14:51
Жители Волгограда не отказываются от покупки духовСмотреть фотографии
14:16
Для семьи погорельцев с острова Сарпинский в Волгограде собирают помощьСмотреть фотографии
13:40
Волгоградскому театру одного актера не хватает «воздуха»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Под Астраханью ведутся поиски пропавших туристов из ПодмосковьяСмотреть фотографии
12:54
Назад к истории: строители начали крушить «новодел» в здании пожарной каланчи в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде культуриста будут судить за контрабанду анаболических стероидовСмотреть фотографии
11:56
Фекальные реки: в Волгограде потоки нечистот продолжают топить жилые дома и пруд с утками Смотреть фотографии
10:54
Из больницы в СИЗО: В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга посадили в общую камеруСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде семейное кафе наказали за нечистоплотностьСмотреть фотографии
09:36
В центре Волгограда грузовик протаранил маршрутку, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 