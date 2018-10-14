Мичиган, Сингапур, Колорадо: в Волгоградской области готовятся к сезону гриппа

Здравоохранение 14.10.2018 08:25
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14.10.2018 08:25
Вторая партия гриппозной вакцины для иммунизации взрослого населения, поступила в государственные учреждения здравоохранения Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию регионального управления Роспотребнадзора. В состав вакцины Совигрипп отечественного производства входят штаммы, актуальные для эпидемического сезона 2018 - 2019 годов:
- вируса, подобного А/Michigan/45/2015(Н1N1)pdm09,
- вируса, подобного A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2),
- вируса, подобного B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).
Привиться от гриппа бесплатно могут работники образовательных и медицинских организаций, транспорта, коммунальной сферы, граждане в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, молодые люди, подлежащие призыву на военную службу, студенты в возрасте старше 18 лет.
Ожидается к поступлению вторая партия противогриппозной вакцины для иммунизации детей.
Вакцинацию против гриппа в Волгоградской области уже получили 450,3 тысячи человек, в том числе за счет личных средств и средств работодателей 6,9 тысячи человек.
По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в настоящее время уровень заболеваемости респираторным инфекциями ниже эпидемического порога на 62%. По результатам мониторинговых исследований в циркуляции респираторных вирусов преобладают вирусы парагриппа и риновируса.
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