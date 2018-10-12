Культура 12.10.2018 12:54
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12.10.2018 12:54
Внутри здания пожарной каланчи - объекта культурного наследия регионального значения на улице Коммунистической, уже практически ничего не напоминает о многолетнем присутствии здесь сотрудников комитета транспорта и дорожного хозяйства. Как убедилась сегодня съемочная группа ИА «Высота 100», интерьеры кабинетов чиновников канули в небытие, строители начали демонтажные работы в помещениях и на крыше.
Фактически, заявленная масштабная реконструкция и процесс адаптации здания каланчи под выставочное пространство Областного краеведческого музея вступили в активную фазу. Объект сегодня посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который и был инициатором старта новой жизни исторического здания.
Глава региона, а также сопровождавшие его подчиненные прошлись по внутренним помещениям, где уже развернули деятельность строители, и поднялись по винтовой лестнице на башню каланчи. Здесь губернатор, обозрев окрестности, напомнил, что назрела необходимость обратиться к комплексному плану развития центральной части Волгограда, постепенно избавиться от незаконных и несуразных строений, решить проблему с парковками и транспортной доступностью и, в конечном итоге, придать достойный вид центру города.
Что касается пожарной каланчи, если будет реализовано все, что задумали строители, реставраторы и историки, то здесь должно развернуться действительно привлекательное музейное пространство.
Техническим заданием и научно-проектной документацией предусмотрено изменение планировки строения, с сохранением элементов интерьера времен конца XIX века и 1950-х годов. Кроме того планируется замена инженерных коммуникаций, в том числе обеспечивающих специальный температурный режим и охрану. В здании установят современные системы пожаротушения, пожарной сигнализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Будут также отреставрированы дозорная площадка и помещения двух исторических подвалов – здесь предполагается раскрыть оригинальную кирпичную кладку, сняв поздний штукатурный слой. Именно этим уже начали заниматься рабочие и на верхних этажах. Кстати, с нижней частью каланчи связана жутковатая история - во время реставрационных работ в 2000 году из-под здания извлекли 31 гроб с человеческими останками, которые позднее были перезахоронены. Так или иначе, в течение ближайших месяцев весьма увлекательно будет наблюдать за поэтапным преобразованием одного из самых интересных строений Волгограда. А в дальнейшем, согласно планам историков , здесь можно будет увидеть одну из самых крупных в мире коллекцию золота сарматов и многое другое, что пока скрыто от глаз широкой публики и хранится в запасниках Областного краеведческого музея.
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