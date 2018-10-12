ВТБ улучшает условия по промо-вкладам на 0,6 п.п.

Экономика 12.10.2018 12:31 Реклама
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12.10.2018 12:31
Промо-вклад «Максимум» с обновленной максимальной ставкой 7,10% годовых с учетом капитализации можно открыть до 31 декабря 2018 года включительно в любом розничном отделении ВТБ. Также есть возможность самостоятельно открыть промо-вклад «Максимум онлайн» в интернет-банке. В этом случае максимальная ставка теперь составит 7,3% годовых с учетом капитализации, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«Ключевым макроэкономическим фактором, который влияет на изменение ставок по вкладам, является динамика ключевой ставки ЦБ РФ. После того, как она была увеличена на 0, 25 п.п., изменились и ставки по вкладам. ВТБ не стал исключением. Мы полагаем, что сейчас промо-вклады более востребованы, а вопрос привлечения и сохранения средств вкладчиков очень важен для нашего банка. В связи с чем было решено увеличить ставку именно по ним в среднем на 0,6 п.п. Также мы наблюдаем тенденцию к увеличению интереса вкладчиков в дистанционных каналах, поэтому на особых условиях предложен промо-вклад «Максимум онлайн», ставки по которому теперь достигают 7,3% годовых», — комментирует старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.
Минимальная сумма по вкладу составляет 30 тысяч рублей, пополнение и снятие средств не предусмотрено. Срок вклада составляет 380 дней. Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по выбору вкладчика.
Более подробная информация о новых условиях промо-вкладов доступна на сайте ВТБ.
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