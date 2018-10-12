Для семьи погорельцев с острова Сарпинский в Волгограде собирают помощь





В Волгограде начали сбор пожертвований для семьи погорельцев с острова Сарпинский. Как сообщает ИА «Высота 102», открыт счет на имя Ковалева Александра Ивановича. Реквизиты счета:

Банк получателя – дополнительный офис 8621/0246 ПАО «Сбербанк»

Корр. счет банка - 30101810100000000647

БИК банка - 041806647

Счет получателя - 40817810111007329747

Ковалев Александр Иванович









Напомним, 57-летний Александр Иванович Ковалев и его 83-летняя мать Лидия Михайловна Мельникова остались без жилья в начале августа. Вспыхнувший пожар уничтожил небольшой деревянный домик, где жила семья – мать с сыном не успели даже захватить документы, выбегая из горящего здания. Теперь женщина и ее сын-инвалид вынуждены жить в неотапливаемом сарае, а холода уже не за горами. Бросить уцелевших в пожаре животных семья не может – у них остались две курицы, козы и несколько собак и кошек. Но перезимовать в глиняном сарае нереально. В хуторе Павловский острова Сарпинский, где живет семья, есть заброшенный дом, но его статус, связанный со смертью хозяина, не определен. Заехать в чужое строение семья пока не может. Если удастся собрать хоть какую-то сумму вместе с помощью из бюджета, то можно было бы нанять рабочих, которые бы поставили коробку, закрыли крышей и главное – выложили бы печку. Это стало бы спасением для семьи. Телефон для связи с Александром Ивановичем Ковалевым.

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