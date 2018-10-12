Расследования 12.10.2018 12:06
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12.10.2018 12:06
Уголовное дело по обвинению 41-летнего культуриста из Волгограда в контрабанде сильнодействующих веществ направлено для рассмотрения в суд. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, в августе этого года обвиняемый с целью увеличения мышечной массы, заказал через в Интернете сильнодействующее вещество - анаболические стероиды - в количестве 400 таблеток, оплатив за товар 4 тысячи рублей.
Посылка была направлена с территории республики Беларусь. После ее получения в одном из отделений почтовой связи в Дзержинском районе Волгограда мужчина был задержан. Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.
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