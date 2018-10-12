Общество 12.10.2018 11:56
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12.10.2018 11:56
Потоки нечистот продолжают обильно растекаться из колодцев, расположенных вблизи многоэтажек на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили жители многоквартирного дома №15г, которые вот уже несколько недель вынуждены вдыхать запах фекалий. Люди прислали в редакцию фотографии, сделанные рано утром.
По их словам, информация о ликвидации аварии на канализационных сетях, о которой накануне сообщила пресс-служба администрации Волгограда, не соответствует действительности.
"Приезжайте и сами посмотрите - течёт еще сильнее, теперь фекалии стекают прямиком в пруд, где живут утки", - рассказали жители. Они сообщили, что вчера действительно приезжали рабочие, весь день ходили кругами и стояли около канализационных колодцев, но ничего не сделали. "По хорошему, там надо копать, чтобы добраться до трубы, которая и течет. Но она расположена на 7-метровой глубине и этого никто делать не хочет, да и дорого, наверное", - рассказывают жители.
Напомним, о протекающей бесхозной канализации, отравляющей жизнь жильцам нескольких многоквартирных домов, "Высота 102" рассказывала в начале недели. Накануне администрация города сообщила, что авария на канализационных сетях устранена силами "Концессий водоснабжения" и городских служб. Также в мэрии уточнили, что эти коммунальные сети действительно являются бесхозными. В настоящее время, по данным городских властей, идет процесс передачи сетей в хозяйственное ведение Горводоканала, специалисты которого и будут заниматься обслуживанием этих сетей.
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