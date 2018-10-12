Расследования

Из больницы в СИЗО: В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга посадили в общую камеру

Расследования 12.10.2018 10:54
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12.10.2018 10:54


Главврача клиники "Изабелла" Марсело Нтире, осужденного в июне текущего года к трем годам колонии общего режима за смерть пациентки, перевезли из больницы в СИЗО. Как стало известно ИА "Высота 102", Нтире посадили в общую камеру, но его каждое утро осматривают медики. Состояние осужденного, который больше месяца находился в больнице и не мог посещать судебные заседания, значительно улучшилось. Напомним, что пластический хирург обжаловал в апелляционной инстанции приговор, но рассмотрение его жалобы из-за болезни затянулось. По этой причине суд принял решение взять врача под арест. У больничной палаты хирурга поставили конвой, а как только Нтире стало лучше, его конвоировали в СИЗО. 
Марсело Нтире был признан виновным в нарушении правил безопасности, повлекших смерть 23-летней пациентки во время операции по коррекции подбородка. После введения анестетиков у девушки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но пациентка скончалась до приезда "неотложки". Пластический хирург свою вину не признает, поясняя, что пациентка погибла не от его действий, а от реакции на правильно введенный препарат, которую предсказать было невозможно. 

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