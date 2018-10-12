В Волгограде семейное кафе наказали за нечистоплотность





Множественные факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований выявили сотрудники Роспотребнадзора в семейном кафе "101 Удовольствие" в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, в этой точке общепита, расположенной на пересечении ул. 7-я Гвардейская и проспекта им. Ленина, сотрудники управления провели административное расследование. Были установлены нарушения СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", выразившиеся в отсутствии туалета и раковины для посетителей, последовательности технических процессов кафе, в том числе при мытье посуды и многое другое.

Юридическое лицо - ООО "Волгоградский кондитер" - привлечено к административной ответственности в виде штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.



