Происшествия

В центре Волгограда грузовик протаранил маршрутку, есть пострадавшие

Происшествия 12.10.2018 09:36
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12.10.2018 09:36





Авария с участием грузовика и маршрутного такси № 75 произошла сегодня утром в Центральном районе Волгограда напротив ТЦ "Пирамида". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло на перекрестке ул. Краснознаменская с ул. Мира. При повороте водитель большегруза не рассчитал радиус, начал сдавать назад и столкнулся с маршруткой, которая проезжала мимо.



В микроавтобусе в момент ДТП было 13 пассажиров. По предварительной информации, троим понадобилась помощь - с ушибами пострадавшие отправились в ближайший травмпункт. В результате столкновения грузовик, который следовал к продуктовому магазину, пропорол бок микроавтобуса. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. 

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