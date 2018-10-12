В центре Волгограда грузовик протаранил маршрутку, есть пострадавшие



























В микроавтобусе в момент ДТП было 13 пассажиров. По предварительной информации, троим понадобилась помощь - с ушибами пострадавшие отправились в ближайший травмпункт. В результате столкновения грузовик, который следовал к продуктовому магазину, пропорол бок микроавтобуса. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Авария с участием грузовика и маршрутного такси № 75 произошла сегодня утром в Центральном районе Волгограда напротив ТЦ "Пирамида". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло на перекрестке ул. Краснознаменская с ул. Мира. При повороте водитель большегруза не рассчитал радиус, начал сдавать назад и столкнулся с маршруткой, которая проезжала мимо.