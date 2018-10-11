Уральские режиссеры снимут фильм в поезде, идущем из Москвы в Волгоград





ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Уральские режиссеры снимут короткометражное кино в вагоне поезда, который следует из Москвы в Волгоград и обратно, для съемок они арендуют весь вагон, сообщил в четверг ТАСС режиссер, организатор проекта Иван Соснин.

"Мы едем в Москву, откуда садимся в поезд, где будем снимать короткометражный музыкальный фильм. Процесс сам по себе необычен, потому что все съемки будут проходить в вагоне поезда, и вся команда будет жить тоже в нем: едем из Москвы до Волгограда сутки, ночуем в поезде, спустя несколько часов мы садимся в поезд и едем обратно в Москву, по дороге обратно тоже будем снимать. Если арендуют поезда, то съемки обычно проходят в недвижущемся поезде, но мы решили снять по-другому: так будет и проще, и честнее по отношению к зрителю", - сказал он.

По его словам, всего в вагоне будет находиться около 40 человек.

Организаторы опубликовали в социальных сетях пост о подборе актеров на роли второстепенного плана. "Сюжет фильма состоит в том, что два героя встречаются в вагоне поезда: они едут по стране, сочиняют песни, а дальше с ними случается необычная история", - сообщил Соснин.

Он отметил, что операторы подготовили компактное техническое оборудование для удобства на съемках в вагоне поезда. "Продолжительность картины составит порядка 15 минут", - уточнил режиссер.

Соснин рассказал, что данный фильм является четвертым из пяти из цикла короткометражных фильмов. "Это все из цикла короткометражных фильмов, которые мы снимаем. Первый фильм - "Гудбай, Америка", второй - "Голос моря", недавно снимали интервью с Серебряковым [актер Алексей Серебряков], этот будет четвертый, планируем снять пятый про Новый год. Итого получится пять короткометражек, которые мы хотим объединить в полный метр", - рассказал он.



