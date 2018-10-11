И точка: Владимир Путин подписал закон о новом времени в Волгоградской области





Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 ФЗ «Об исчислении времени», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный интернет - портал правовой информации. Таким образом, поставлена точка в эпопее с переходом Волгоградской области в другой часовой пояс. 28 октября в 2 часа ночи регион должен перевести стрелки на час вперед.

Ранее изменение часовой зоны Волгоградской области одобрили депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации. Теперь Волгоградская область будет теперь относиться к 3-й часовой зоне (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4). Делается это согласно волеизъявлению большинства проголосовавших на референдуме жителей региона. Напомним, 58,82% от числа участников референдума или 687 028 жителей региона высказались за переход Волгоградской области из второй в третью часовую зону. Против были 40,16% (469 344 человека).







