Во всей красе: глава региона представил АПК Волгоградской области в Москве







Темы дня: представители всех 11 городов-организаторов чемпионата мира по футболу собрались в Волгограде. Экспозиция Волгоградской области начала работу на агропромышленной выставке «Золотая осень - 2018» в Москве. Спасти ежа: несчастное существо освободили из «бетонной ловушки» в центре Волгограда. Фракциям быть?: в Волгоградской городской думе зреют возможности для иллюзии политического плюрализма. Ушла Ольга Парамонова: футбольные болельщики простятся с легендарным диктором Центрального стадиона Волгограда.

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