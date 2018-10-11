Заказал убийство: в Волгограде житель Москвы угрожал судье расправой

Расследования 11.10.2018 16:24
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11.10.2018 16:24
Житель Москвы, который проходил по делу о сбыте наркотиков, ответит перед законом за угрозы убийством в отношении судьи, участвующего в отправлении правосудия. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 36-летний мужчина угрожал расправой судье Центрального районного суда Волгограда.
По материалам дела, в производстве судьи Центрального районного суда находилось уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В рамках рассмотрения этого уголовного дела федеральным судьей, несмотря на возражения подсудимых, был продлен их срок содержания под стражей.
Данное решение было обжаловано подсудимыми в вышестоящий суд. Во время рассмотрения апелляционной жалобы посредством видеоконференцсвязи в Волгоградском областном суде 1 февраля 2018 года один из подсудимых в присутствии участников процесса открыто заявил, что заказал убийство судьи Центрального районного суда Волгограда. Учитывая данные о личности обвиняемого, судья реально воспринимала угрозы в свой адрес.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Центральному району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии мужчина полностью признал.
Приговором Центрального районного суда от 16 марта 2018 года мужчина уже осужден за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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