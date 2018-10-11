Писатель, нефтяник и коммунист: Трое человек претендуют на звание Почетного гражданина Волгоградской области





Фамилии троих кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин Волгоградской области" озвучил губернатор Андрей Бочаров. Как сообщает ИА "Высота 102", глава региона внес в областную думу проекты постановлений на присвоение этого почетного звания члену общероссийской общественной организации "Союз писателей России" Борису Екимову, президенту ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" Вагиту Алекперову и председателю Волгоградской региональной общественной организации "Союз содействия укреплению связей разных поколений людей" (Союз комсомольских поколений) Галине Хорошевой. Проекты постановлений направлены в профильный комитет облдумы для рассмотрения.

В настоящее время в списке Почетных граждан Волгоградской области 32 человека, среди них педагоги, композиторы, научные работники, общественные и культурные деятели, строители, спортсмены, политики и др.



