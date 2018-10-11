Общество

Писатель, нефтяник и коммунист: Трое человек претендуют на звание Почетного гражданина Волгоградской области

Общество 11.10.2018 15:46
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11.10.2018 15:46


Фамилии троих кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин Волгоградской области" озвучил губернатор Андрей Бочаров. Как сообщает ИА "Высота 102", глава региона внес в областную думу проекты постановлений на присвоение этого почетного звания члену общероссийской общественной организации "Союз писателей России" Борису Екимову, президенту ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" Вагиту Алекперову и председателю Волгоградской региональной общественной организации "Союз содействия укреплению связей разных поколений людей" (Союз комсомольских поколений) Галине Хорошевой. Проекты постановлений направлены в профильный комитет облдумы для рассмотрения.
В настоящее время в списке Почетных граждан Волгоградской области 32 человека, среди них педагоги, композиторы, научные работники, общественные и культурные деятели, строители, спортсмены, политики и др.  

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