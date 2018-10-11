Политика 11.10.2018 14:23
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11.10.2018 14:23
За бюджетный счет отремонтировать памятник Ленину в Советском районе Волгограда предложил сегодня депутат-коммунист. Как сообщает ИА «Высота 102», при обсуждении на заседании городской думы поправок в бюджет города, народный избранник от КПРФ Андрей Анненко выступил с ходатайством о включении в смету на благоустройство района такой строки. Эта идея вызвала недоумение у коллег по депутатскому цеху и присутствующих чиновников, поскольку обсуждаемый проект корректировок казны города такого пункта не содержит. Председатель гордумы рекомендовал нардепу оформить свою мысль документально.
С памятником Ленину, расположенному возле ДК имени Петрова, Анненко связывает давняя история. Из-за этого монумента он даже судился летом 2016 года во время предвыборной кампании со своим оппонентом, а ныне коллегой по депутатскому цеху Андреем Гимбатовым. Коммунист тогда заподозрил политического конкурента в подкупе избирателей, когда тот на собственные средства отремонтировал бетонную фигуру Владимира Ильича. Иск с требованием снять с выборов конкурента Анненко тогда проиграл, как и сами выборы – депутатом стал Гимбатов. Однако сама ситуация выглядела анекдотично: деньги на приведение в порядок памятника вождю мирового пролетариата выделил единоросс, а не коммунисты.
Между тем, работы на объекте культуры были выполнены частично – в дальнейших ремонтных работах нуждается постамент. 100-летие Великой Октябрьской революции, которая отмечалась в прошлом году, памятник Ленину в Советском районе встретил в неподобающем виде.
Год назад Анненко, который возглавляет Советский райком КПРФ, сделал любопытное заявление в СМИ по поводу все того же монумента. «У нас в районном комитете в сейфе на ответственном хранении находятся деньги, которые сдали люди. Наверное, этих денег хватит, чтобы памятник отремонтировать», - сообщил журналистам Анненко. Возникает вопрос, где эти деньги и почему теперь, по убеждению депутата, требуется бюджетное финансирование.
Об Андрее Анненко известно, что официально он трудоустроен юрисконсультом у индивидуального предпринимателя, хотя еще в 2016 году работал мастером кузнечного дела. Летом текущего года его выдвижение в депутаты в социальной сети на своей странице поддержал бывший уголовник, а ныне бизнесмен Алихан Шамаев. Вместе с Анненко они когда-то являлись учредителями общественной организации.
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