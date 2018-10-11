Умерла легендарный диктор Центрального стадиона Волгограда

Сегодня ночью на 73-м году жизни ушла Ольга Васильевна Парамонова, сообщает ИА «Высота 102». О смерти легендарного диктора Центрального стадиона Волгограда, верной поклонницы местного футбола с прискорбием известил ФК «Ротор». Голос Ольги Парамоновой знают несколько поколений волгоградских болельщиков - она долгие годы работала во время матчей с участием любимого «Ротора» и сама отчаянно болела за команду.

Диктор Парамонова объявляла составы команд, сообщала зрителям о забитых голах, о заменах игроков, выдаче красных и желтых карточек на соревнованиях самого различного уровня - от товарищеских встреч, до матчей с французскими и итальянскими командами в рамках Кубка УЕФА. Голос Ольги Парамоновой звучал и во время первой игры возрожденного «Ротора» на «Волгоград Арене», построенной на месте Центрального стадиона. В начале декабря 2018 года Ольга Парамонова вошла в символическую команду ФИФА из 11 «суперболельщиков» и представляла Волгоград во время финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу.