Политика

В Волгоградской гордуме не все избранные от "ЕР" депутаты вступили во фракцию

Политика 11.10.2018 11:06
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11.10.2018 11:06


Только 27 депутатов из 30, избранных от "Единой России" в гордуму Волгограда в сентябре этого года, стали членами партийной фракции, сообщает ИА "Высота 102". Всего в представительном собрании 36 депутатов. Таким образом, трое думцев, ставших нардепами благодаря "Единой России", пока в раздумьях или, возможно, присматриваются к другим фракциям.
На сегодняшний день, как объявил сегодня на заседании Волгоградской городской думы председатель Андрей Косолапов, больше ни одного объединения не создано. Формально ни коммунисты, ни либерал-демократы из числа "своих" депутатов сформировать фракции не могут.
Напомним, от КПРФ и ЛДПР в думу прошли по двое депутатов. Для создания фракции нужно как минимум три человека. Таким образом, в думе сейчас может разгореться борьба за "бесхозных" депутатов, не пожелавших примкнуть к фракции "ЕР".
По сведениям "Высоты 102" среди тех, кто еще не вступил во фракцию "ЕР" - Денис Глазунов и Андрей Поплавский. Оба избирались от "Единой России", хотя в прошлом созыве были во фракции КПРФ. Войдут ли они в объединение коммунистов или разделятся, пока не ясно. В кулуарах гордумы не исключают и того, что Денис Глазунов все же войдет во фракцию КПРФ, а Поплавский - в ЛДПР. Что же касается депутата Юрия Моисеева, который также в числе неопределившихся, то он вряд ли изменит "Единой России", просто сейчас он находится в отпуске.
Вполне вероятно, что отказ в ступать во фракцию партии власти Глазунова и Поплавского - это отнюдь не демарш. Для соблюдения видимости политического плюрализма в городском собрании единороссы могли осознанной пойти на такой шаг и "принести в жертву" двоих депутатов. На позиции фракции, у которой остается парламентское большинство, эта игра никак не повлияет.

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