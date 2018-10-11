В Волгоградской области отец и сын погибли, отравившись угарным газом





Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины и его сына в Иловлинском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, тела 81-летнего местного жителя и его 50-летнего сына были обнаружены в среду, 10 октября, в одном из частных домовладений в селе Лог.

По предварительным данным, тела погибших обнаружила проживающая неподалеку местная жительница, которая забеспокоилась, что соседи долго не выходят из дома. В доме односельчан она также почувствовала резкий запах гари. О произошедшем женщина сразу же сообщила в правоохранительные органы. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти отца и сына стало отравление угарным газом. Известно, что в доме погибших была установлена дровяная печь. Вероятнее всего, именно она стала источником ядовитого газа.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



