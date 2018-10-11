СП России: В Волгоградской области «ошиблись» с подключением скоростного Интернета в учреждениях

Общество 11.10.2018 11:40
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11.10.2018 11:40
Счетная палата России при подведении промежуточных итогов мониторинга подключения больниц и поликлиник к скоростному Интернету в 2018 году обнаружила ряд ошибок. В частности, как говорится на официальном сайте ведомства, сообщает ИА «Высота 102», в план включены два объекта, не являющиеся медицинскими организациями. Это - ОГБУЗ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» и ГБУЗ «Волгоградский Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств».
Как заявили в Счетной палате, по-прежнему в нарушение поручения президента России до сих пор не утвержден план-график подключений к сети медицинских организаций. Количество подключаемых объектов установлено, что создает риски срыва сроков выполнения поручения президента по подключению больниц и поликлиник к скоростному Интернету. Из-за отсутствия утвержденного плана-графика подключения больниц и поликлиник установить общее количество медицинских организаций, подлежащих подключению к сети «Интернет», невозможно, подчеркнули в СП.
В 2017 г. из выделенных Минкомсвязи 5,5 млрд руб. бюджетных ассигнований на подключение 3 942 медицинских организаций фактически было израсходовано 1,9 млрд руб. За эти средства было подключено 3 134 объекта. Остаток возвращен в федеральный бюджет.
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