Гремячинский ГОК строит свою железнодорожную станцию «Волга-Калий»

Экономика 11.10.2018 11:27
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11.10.2018 11:27
К концу 2018 года компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» планирует закончить строительство трех железнодорожных путей с дренажными системами на участке погрузки готового продукта, выполнить монтаж двух блочно-комплектных трансформаторных подстанций на 100 и 400 кВА, прокладку электрических сетей и мачт освещения в парке «Б». Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит предприятию осуществлять постановку и уборку вагонов в цехе отгрузки готовой продукции, сообщили ИА «Высота 102» в отделе по связям с общественностью компании.
Силами подрядных организаций продолжается строительство путепровода, земляного полотна и железнодорожных путей в парках «А», «Б», «Е», и «Г». Возводятся корпуса железнодорожной станции «Волга-Калий» — блочно-модульные строения (котельная, компрессорные, площадка технического обслуживания и ремонта вагонов), пункт подготовки вагонов, пункт текущего обслуживания локомотивов.
После завершения строительства этих объектов специальная комиссия с участием работников Федерального агентства железнодорожного транспорта и ОАО «РЖД» определит возможность эксплуатации и подачи вагонов на строящиеся железнодорожные пути.
Согласно плану производства отгрузка готового продукта запланирована на 2019 год. К этому моменту на Гремячинском ГОКе будут дополнительно построены 3,8 км железнодорожных путей парка «Б», 1,4 км железнодорожных путей парка «Е» и 7,9 км железнодорожных путей парка «А».
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