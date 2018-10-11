



В Городищенском районе перед судом предстанет 27-летний местный житель, который обманом решил изъять чужую технику, чтобы сдать ее на металл и заработать. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере. Расследование уголовного дела завершено.

По данным следствия, осенью прошлого года обвиняемому от его знакомых стало известно о том, что в хуторе Красный Пахарь находятся автотранспортные средства и техника, а также иные крупногабаритные металлические предметы, которые можно сдать в качестве лома и неплохо на этом заработать. Взяв с собой "группу поддержки" он прибыл к месту расположения указанных объектов, их владельцу представился судебным приставом-исполнителем и сообщил, что имущество арестовано за долги, а поэтому подлежит изъятию.

Мужчина даже составил соответствующий акт, куда внес семь автомобилей, кабину от "КамАЗа", прицеп и другие металлические предметы, общей стоимостью почти 800 тысяч рублей. В подложном документе расписались все участники "представления", после чего принялись резать металл на лом. Когда на улице стемнело, работы пришлось прервать. Эти работы планировалось продолжить утром.

Однако владелец имущества сообщил о случившемся в правоохранительные органы, которым удалось пресечь преступные действия злоумышленника. К слову, об истинных намерениях злоумышленника его сообщники не знали, поскольку мужчина ранее действительно работал судебным приставом, откуда уволился за два месяца до совершения указанного преступления.

Обвиняемый свою вину категорически отрицал, выдвигая различные версии произошедшего. Однако под давлением неопровержимых улик он не только признался в мошенничестве и изготовлении подложного документа, но и возместил причиненный ущерб.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили, в том числе, результаты проверки, проведенной прокуратурой Городищенского района.