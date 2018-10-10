«Высота 102 ТВ»: В Волгограде люди и белки радуются золотой осени

Аналитика 10.10.2018 20:07
6049 0
10.10.2018 20:07
Смотрите сегодня в программе: резонансная тема вырубки деревьев на острове Сарпинский, поднятая ИА «Высота 102» и волгоградским отделением ОНФ, получила продолжение. И вновь продолжается бой: вечно молодые комсомольцы готовятся отпраздновать юбилей ВЛКСМ. Ускользнувший мандат: в рядах нового состава Волгоградской городской думы первая потеря. Год спустя: белки из Подмосковья освоились и расплодились на Мамаевом кургане в Волгограде.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
Реклама
Популярное по теме
10.09.2018 20:02
30265 10
16.09.2018 16:48
28205 42
27.09.2018 20:01
29485 0
«Высота 102 ТВ»: Под Волгоградом воздушный десант «порвал противника»09.10.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде канализация иногда идет своим путем08.10.2018 20:00
Волгоград назвали самым "бедным" городом-миллионником08.10.2018 13:21
Волгоградстат нарисовал портрет учителя: женское лицо, много опыта и большая зарплата06.10.2018 09:51
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде готовят почву для зимних забав05.10.2018 20:15
«Высота 102 ТВ»: Убийца девочки-подростка в Волгоградской области покажет, где спрятал тело04.10.2018 20:03
Сайт ИА «Высота 102» по версии Яндекса - самый востребованный в Волгоградской области04.10.2018 09:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Дворец спорта «с трудной судьбой» возвращают спортсменам03.10.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мало заметен прогресс в состоянии подъездных путей к школам02.10.2018 20:08
Волгоградстат отчитался о полной ликвидации очередей в дома-интернаты02.10.2018 17:48
В Волгоградской области 60-летних женщин почти в два раза больше, чем мужчин02.10.2018 15:27
«Высота 102 ТВ»: Губернатор Волгоградской области удачно слетал в Сочи01.10.2018 20:01
В Волгоградской области снижается рождаемость30.09.2018 11:17
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде разрушенную коммунальщиками новую дорогу восстановят за 50 миллионов28.09.2018 20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде офис разоблаченной финансовой пирамиды «Кэшберри» оказался фикцией27.09.2018 20:01
Реклама