«Высота 102 ТВ»: В Волгограде люди и белки радуются золотой осени







Смотрите сегодня в программе: резонансная тема вырубки деревьев на острове Сарпинский, поднятая ИА «Высота 102» и волгоградским отделением ОНФ, получила продолжение. И вновь продолжается бой: вечно молодые комсомольцы готовятся отпраздновать юбилей ВЛКСМ. Ускользнувший мандат: в рядах нового состава Волгоградской городской думы первая потеря. Год спустя: белки из Подмосковья освоились и расплодились на Мамаевом кургане в Волгограде.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.