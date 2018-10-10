Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде люди и белки радуются золотой осени

Аналитика 10.10.2018 20:07
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10.10.2018 20:07



Смотрите сегодня в программе: резонансная тема вырубки деревьев на острове Сарпинский, поднятая ИА «Высота 102» и волгоградским отделением ОНФ, получила  продолжение. И вновь продолжается бой: вечно молодые комсомольцы готовятся отпраздновать юбилей ВЛКСМ. Ускользнувший мандат: в рядах нового состава Волгоградской городской думы первая потеря. Год спустя: белки из Подмосковья освоились и расплодились на Мамаевом кургане в Волгограде. 
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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