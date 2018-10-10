Чудесное спасение: в Волгограде ёжика освободили из "бетонной ловушки" у Дома офицеров





«Спасите ежа!» - с такой неожиданной просьбой сегодня в редакцию ИА «Высота 102» обратился житель Волгограда. Он рассказал, что ёжик провалился через решётку в закрытый оконный проём цокольного этажа Дома офицеров и оказался в "бетонной ловушке". Сотрудники Дома офицеров, к которым первым делом и обратился волгоградец, ничем помочь не смогли: окно снаружи не открывалось. Вызволить ежа из заточения можно было только через решетку, но и она оказалась намертво прикреплена к основанию. Помочь освободить бедное животное согласились двое студентов, которые проходят стажировку в МЧС. Находчивые молодые люди, вооружившись шваброй и совком, за несколько минут освободили животное из плена. Ёжику дали "имя" - Арсений. В редакции "Высоты 102" ежа накормили, напоили и выпустили на волю. Подробнее о чудесном спасении - в видеоматериале информагентства.