Волгоградский губернатор посетил "Золотую осень" в Москве

Газетный киоск 10.10.2018 17:48
889 4
10.10.2018 17:48
ТАСС, 10 октября 2018.
Неблагоприятные погодные явления в Волгоградской области в этом году - ледяная корка в начале зимы, паводок весной и засуха летом - не помешали показать региону хорошую динамику в производстве сельхозпродукции, сообщил в среду ТАСС губернатор региона Андрей Бочаров.
"Несмотря на сложные, порой критические погодные условия, Волгоградская область показывает очень хорошую динамику по производству сельхозпродукции. Государственная поддержка, активное участие представителей бизнес-сообщества, позволили максимально возможно сохранить объем производимой продукции. Самое главное, что продукция, производимая на территории региона, была и остается по-настоящему качественной",- сказал Бочаров в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень" в Москве.
По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в прошлом году урожай зерновых в регионе был рекордным за последние 40 лет и составил 5,6 млн тонн, в этом году ожидается не менее 3,5 млн тонн. На обеспечение продовольственной безопасности региона требуется 1,5 млн тонн зерновых.
По словам губернатора, регион "стабильно выполняет те задачи, которые перед нами стоят в рамках продовольственной безопасности России и области".
В Волгоградской области выращивают рожь, пшеницу, подсолнечник, кукурузу, большинство овощных культур - томаты, огурцы, лук, капусту, а также арбузы и дыни. Регион относится к зоне рискованного земледелия. Тем не менее в регионе зерновыми и зернобобовыми культурами каждый год засевают около 2,2 млн га. Сухая осень 2014 года и малоснежная зима 2014-2015 годов привели к гибели озимых на площади 160 тыс. га, из-за чего их пришлось весной пересевать.
Подробно https://tass.ru/ekonomika/5657950
Фото сайта администрации Волгоградской области.
Реклама
Популярное по теме
27.09.2018 17:40
4461 19
30.09.2018 09:28
3168 0
11.09.2018 09:11
6632 9
Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве волгоградского меткомбината "Красный Октябрь"08.10.2018 16:57
Газетный киоск 08.10.2018 16:57
2676 6 Обсудить
Депутат КПРФ задержан в Саратове за протест против пенсионной реформы01.10.2018 16:23
Газетный киоск 01.10.2018 16:23
5295 20 Обсудить
Камышин Волгоградской области поднял цены на вывоз мусора30.09.2018 09:28
Газетный киоск 30.09.2018 09:28
3168 0 Обсудить
С платежками ЖКХ грядет катастрофа: "Заплатите в 50 раз больше"28.09.2018 15:32
Газетный киоск 28.09.2018 15:32
6436 20 Обсудить
Зампредседателя Саратовской облдумы покинул пост и вышел из «ЕР» из-за пенсионной реформы27.09.2018 17:40
Газетный киоск 27.09.2018 17:40
4461 19 Обсудить
Челябинск утонул в мусоре25.09.2018 10:49
Газетный киоск 25.09.2018 10:49
3566 8 Обсудить
Центробанк аннулировал лицензию у банка в Волгоградской области21.09.2018 15:50
Газетный киоск 21.09.2018 15:50
6739 3 Обсудить
Региональный центр детского футбола создадут в Волгоградской области20.09.2018 17:56
Газетный киоск 20.09.2018 17:56
2757 8 Обсудить
ФБР поломало зубы о Дерипаску11.09.2018 09:11
Газетный киоск 11.09.2018 09:11
6632 9 Обсудить
Путин потребовал справедливого подхода при рассмотрении изменений в пенсионной системе28.08.2018 17:51
Газетный киоск 28.08.2018 17:51
11456 35 Обсудить
ФНПЦ «Титан-Баррикады» запросил пеню с волгоградского метзавода в сумме 68,2 млн рублей27.08.2018 07:49
Газетный киоск 27.08.2018 07:49
3810 11 Обсудить
В соседней с Волгоградской Астраханской области выявили очаги бруцеллеза26.08.2018 09:06
Газетный киоск 26.08.2018 09:06
2109 0 Обсудить
Игроки волгоградского «Ротора» могут попросить руководство клуба оставить Евдокимова24.08.2018 08:22
Газетный киоск 24.08.2018 08:22
2935 11 Обсудить
Военные железнодорожники помогли найти останки 135 защитников Сталинграда22.08.2018 11:52
Газетный киоск 22.08.2018 11:52
11861 2 Обсудить
В Волгоградской области в списке проблемных объектов - 42 многоквартирных дома30.07.2018 10:00
Газетный киоск 30.07.2018 10:00
15933 18 Обсудить
Реклама