Волгоградский губернатор посетил "Золотую осень" в Москве





ТАСС, 10 октября 2018.

Неблагоприятные погодные явления в Волгоградской области в этом году - ледяная корка в начале зимы, паводок весной и засуха летом - не помешали показать региону хорошую динамику в производстве сельхозпродукции, сообщил в среду ТАСС губернатор региона Андрей Бочаров.

"Несмотря на сложные, порой критические погодные условия, Волгоградская область показывает очень хорошую динамику по производству сельхозпродукции. Государственная поддержка, активное участие представителей бизнес-сообщества, позволили максимально возможно сохранить объем производимой продукции. Самое главное, что продукция, производимая на территории региона, была и остается по-настоящему качественной",- сказал Бочаров в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень" в Москве.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в прошлом году урожай зерновых в регионе был рекордным за последние 40 лет и составил 5,6 млн тонн, в этом году ожидается не менее 3,5 млн тонн. На обеспечение продовольственной безопасности региона требуется 1,5 млн тонн зерновых.

По словам губернатора, регион "стабильно выполняет те задачи, которые перед нами стоят в рамках продовольственной безопасности России и области".

В Волгоградской области выращивают рожь, пшеницу, подсолнечник, кукурузу, большинство овощных культур - томаты, огурцы, лук, капусту, а также арбузы и дыни. Регион относится к зоне рискованного земледелия. Тем не менее в регионе зерновыми и зернобобовыми культурами каждый год засевают около 2,2 млн га. Сухая осень 2014 года и малоснежная зима 2014-2015 годов привели к гибели озимых на площади 160 тыс. га, из-за чего их пришлось весной пересевать.

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Фото сайта администрации Волгоградской области.