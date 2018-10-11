Общество

Доска позора: Жители Волгограда два года добиваются от чиновников ремонта убитой дороги

Общество 11.10.2018 08:34
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11.10.2018 08:34

Жители, проживающие на  улице Лесогорской, второй год пишут жалобы на отвратительное состояние дороги во все инстанции: в администрацию Дзержинского района  и мэрию, полицию и прокуратуру с просьбой защитить  их законные интересы  и принять меры. 
Как заявили ИА «Высота 102» волгоградцы,   дорога на их улице  не ремонтировалась  более 15 лет. «В результате образовались и постоянно  расширяются и углубляются ямы и выбоины. На более чем 50% поверхности дорожного покрытия асфальта не осталось.  Проезд автотранспорта, и в первую очередь машин скорой помощи и аварийных служб, затруднен. Страшно  передвигаться и взрослым, и детям.
А ведь еще в прошлом году люди получили ответ от  замруководителя департамента городского хозяйства администрации г. Волгограда  Виталия Аблиязова, в котором говорилось, цитируем, что  «...возможность ремонта дорожного покрытия на ул. Лесогорской будет рассмотрена в рамках выполнения мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в 2017 г.».
При этом  прокуратура города в своем ответе заявила о проведении проверки дорожного покрытия с участием  ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду, подтвердившей факты,  изложенные в коллективном обращении и вынесла предписание в адрес администрации г. Волгограда об устранении выявленных нарушений. 
 «Судя по всему, и на представителей надзорного органа, и на сотрудников ГИБДД  наша дорога произвела впечатление, - говорит один из жителей улицы Яков Фридман.  – Потому что на  всем ее протяжении разрушен бортовой камень, кругом ямы и выбоины, частично отсутствуют дорожные знаки, горизонтальная дорожная разметка не различима, а вертикальной нет вообще. Причем в ходе ранее проведенной ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду проверки уже возбуждалось дело об административном  правонарушении в отношении департамента. Решением мирового судьи он  был привлечен к административной  ответственности  и оштрафован   на 50 тыс. рублей. Но судя по всему, этот штраф такой незначительный для чиновников, что они готовы заплатить,  лишь бы только не заниматься ремонтом улицы. Так, что ли, получается?». 
По словам Фридмана, в  апреле-мае 2018 года  пришли еще несколько ответов от комитета дорожного хозяйства администрации Волгограда, администрации Дзержинского района, однако их ответы были формальными, подрывающими  авторитет государственных органов. А главное - до сих пор ничего не предпринято.  Более того, состояние дорожного покрытия на улице после обильных летних осадков  еще более ухудшилось. 
«Так кто должен обязать чиновников  привести дорожное покрытие на нашей улице Лесогорской в соответствие с требованиями ГОСТа?  Зачем обещать и не делать»,  – задаются вопросом жители Лесогорской.  Они напомнили чиновникам, что максимальный срок, предусмотренный  ГОСТом для исправления повреждений дорожного покрытия, составляет 10 суток. Все требования данного стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и  имущества населения, охрану окружающей среды. Но,  судя по ситуации, требования закона не выполняются, безопасность дорожного движения  не обеспечивается, меры к своевременному решению вопросов надлежащего содержания автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования не принимаются. 
Люди вновь обратились в прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования по устранению нарушений закона, обязать привести дорожное покрытие в соответствие с требованиями закона и ГОСТа и привлечь виновных к административной ответственности. 


Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.

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