Общество 10.10.2018 15:37
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10.10.2018 15:37
Компания "Главзарубежстрой", на счету которой внушительный список построенных и отреставрированных объектов в 75 странах мира, стала победителем конкурса на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения "Скульптура "Родина-мать зовет!" (главный монумент). Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, всего было подано две заявки. О своем участии в конкурсе также заявило ООО "Реставрационно-строительная компания "Гефест". Оба участника имеют безупречную репутацию, обладают необходимой квалификацией и опытом. АО "Главзарубежстрой" согласилось выполнить заявленный заказчиком объем работ за 19 899 322 руб., тогда как второй участник предложил цену почти на 100 тысяч рублей больше.
Отметим, что "Главзарубежстрой" в прошлом году уже выполняла работы по замене 99 стальных тросов внутри монумента. Теперь специалистам этой компании предстоит провести реставрационные работы на самой скульптуре.
Однако прежде чем одеть "Родину-мать" в строительные леса, необходимо будет обустроить подъездные пути к монументу.
Напомним, что заказчиком работ является ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". Победителю предстоит провести реставрацию внутренней поверхности монумента, а именно - заделать все трещины и сколы, удалить все загрязнения с поверхности скульптуры и др.
Масштабные работы проводятся с целью сохранения объекта культурного наследия. Научно-проектная документация была разработана в ООО "Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса".
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