Общество

Буду вечно молодым: Волгоградская область готовится к 100-летию комсомола

Общество 10.10.2018 17:38
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10.10.2018 17:38




«Песни у костра, походы, общение и взаимопомощь. Комсомол был школой жизни. Надеждой и гордостью. Он дал путевку миллионам юношей и девушек. Он объединял. Сплачивал. Помогал. Это идеалы социальной справедливости, строительства нового и справедливого общества. Настоящая дружба. Романтика новых дорог и грандиозные стройки: Днепрогэс, Донбасс, БАМ и целина. Комсомол – это сопричастность к судьбе Отечества. Символ созидания. Это прекрасное прошлое. Любовь и весна. Мечты. Время, которое, увы, совсем не знакомо сегодняшнему поколению молодых…». 
Сегодня, в канун 100-летия комсомола, который будет отмечаться в России 29 октября, в Волгограде собравшиеся в зале ГДЮЦа комсомольцы обсудили подготовку к юбилею ВЛКСМ и вспомнили самые яркие годы своей жизни. Они признались журналистам ИА «Высота 102», что это не только ностальгия по молодости, но и надежда на лучшее будущее. Даже несмотря на то, что многие молодые люди сегодня вряд ли смогут расшифровать даже аббревиатуру ВЛКСМ. Но разве можно без знаний прошлого быть счастливым и самодостаточным сегодня? 
Об этом – в материале информагентства.
Справка: 100 лет назад, 29 октября, в Москве открылся первый съезд рабочей и крестьянской молодежи, который и считается днем рождения комсомола. Эта огромная организация сплотила в своих рядах лучших представителей молодого поколения своего времени.  Ни одна из молодежных организаций мира не была награждена шестью орденами - Трудового Красного Знамени, Ленина, Октябрьской революции - за боевые и трудовые достижения и подвиги. За выполнение первого пятилетнего плана развития народного хозяйства страны, заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны, активное участие в социалистическом строительстве, самоотверженный и плодотворный труд в освоении целинных земель, прорыв в космос, освоение передовых рубежей в машиностроении и металлообработке, в науке, культуре и образовании. В последние годы существования комсомольской организации на учете в его рядах состояло свыше 36 миллионов молодых людей всех наций и народностей СССР. 

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