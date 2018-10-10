Экология

В Волгограде массовую вырубку деревьев на острове Сарпинский назвали полезной

Экология 10.10.2018 14:18
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10.10.2018 14:18




Резонансная тема вырубки деревьев на Сарпинском, поднятая ИА «Высота 102» и волгоградским отделением ОНФ, получила  продолжение. Напомним, съемочная группа побывала на острове, входящем в состав Кировского района, дважды и зафиксировала, как массово рубится лес. Специалисты из филиала федерального учреждения «Центр защиты леса» исследовали местность и пришли к предварительным выводам о том, что деревья здоровы и что сплошные санитарные вырубки здесь не требуются. 
Сотрудники муниципального учреждения «Горэколекс», которое отвечает за зеленые насаждения на Сарпинском, в совместном рейде журналистов, экологов и общественников участия не принимали, хотя такое предложение им поступало. Уже по следам публикаций «Высоты 102» в «Горэколесе» сегодня провели брифинг, на котором директор учреждения Владимир Мозгунов разъяснил, что пилить деревья, оказывается, нужно и даже полезно.
Зеленый массив острова Сарпинский составляет половину всех лесов Волгограда. Деревья, а в основном это тополя, ясени и дубы, здесь посадили после войны - в 50-х годах прошлого века. Любые проводимые в лесном массиве мероприятия, по словам Мозгунова, регламентированы главным для лесников документом – таксационным описанием, которое с периодичностью раз в 10 лет составляется специализированной организацией «Рослесхоза». Директор «Горэколеса» в шутку назвал эту толстую книгу «китайской грамотой», в схемах которой могут разобраться только специалисты.
«Согласно этому документу, весь лес на Сарпинском разделен на кварталы, которые в идеале должны отделяться между собой проездами шириной не менее 6 метров в целях соблюдения противопожарной безопасности и санитарных норм. В книге можно найти любой квартал и узнать, сколько в нем деревьев, каков запас древесины и какие мероприятия нужно проводить на этом участке леса с точностью до метра», - пояснил руководитель учреждения. 
Со времен перестройки, по словам Владимира Мозгунова, начался процесс активного зарастания леса на острове, который продолжается до сих пор. Проезды между хуторами, как отмечает директор учреждения, затруднены, что чревато и с точки зрения пожарной безопасности. Согласно санитарной лесосеке, ежегодно на Сарпинском необходимо вырубать 5 тысяч кубометров леса. Реально же пилится только 800-900 кубометров – то есть 1/5 от предписанной нормы. Деревья рубят и увозят, по словам Мозгунова, местные жители для заготовки дров, с каждым из которых заключаются соответствующие договоры.
Вырубке подлежат, по словам Мозгугова, прежде всего старые и больные деревья, но и часть здоровых. Правда, опасений за дальнейшую судьбу зеленого острова, по уверениям директора «Горэколеса», быть не должно – на месте срубленного ясеня через 2-3 года уже вырастает двухметровое дерево.
Точку в истории с вырубкой зеленых насаждений на острове Сарпинский, между тем, пока ставить рано. Общероссийский народный фронт ранее направил ряд запросов в компетентные органы, которые должны дать свою оценку изложенным фактам. «Высота 102» будет следить за развитием событий.




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