Экология 10.10.2018 14:18
2285 9
10.10.2018 14:18
Резонансная тема вырубки деревьев на Сарпинском, поднятая ИА «Высота 102» и волгоградским отделением ОНФ, получила продолжение. Напомним, съемочная группа побывала на острове, входящем в состав Кировского района, дважды и зафиксировала, как массово рубится лес. Специалисты из филиала федерального учреждения «Центр защиты леса» исследовали местность и пришли к предварительным выводам о том, что деревья здоровы и что сплошные санитарные вырубки здесь не требуются.
Сотрудники муниципального учреждения «Горэколекс», которое отвечает за зеленые насаждения на Сарпинском, в совместном рейде журналистов, экологов и общественников участия не принимали, хотя такое предложение им поступало. Уже по следам публикаций «Высоты 102» в «Горэколесе» сегодня провели брифинг, на котором директор учреждения Владимир Мозгунов разъяснил, что пилить деревья, оказывается, нужно и даже полезно.
Зеленый массив острова Сарпинский составляет половину всех лесов Волгограда. Деревья, а в основном это тополя, ясени и дубы, здесь посадили после войны - в 50-х годах прошлого века. Любые проводимые в лесном массиве мероприятия, по словам Мозгунова, регламентированы главным для лесников документом – таксационным описанием, которое с периодичностью раз в 10 лет составляется специализированной организацией «Рослесхоза». Директор «Горэколеса» в шутку назвал эту толстую книгу «китайской грамотой», в схемах которой могут разобраться только специалисты.
«Согласно этому документу, весь лес на Сарпинском разделен на кварталы, которые в идеале должны отделяться между собой проездами шириной не менее 6 метров в целях соблюдения противопожарной безопасности и санитарных норм. В книге можно найти любой квартал и узнать, сколько в нем деревьев, каков запас древесины и какие мероприятия нужно проводить на этом участке леса с точностью до метра», - пояснил руководитель учреждения.
Со времен перестройки, по словам Владимира Мозгунова, начался процесс активного зарастания леса на острове, который продолжается до сих пор. Проезды между хуторами, как отмечает директор учреждения, затруднены, что чревато и с точки зрения пожарной безопасности. Согласно санитарной лесосеке, ежегодно на Сарпинском необходимо вырубать 5 тысяч кубометров леса. Реально же пилится только 800-900 кубометров – то есть 1/5 от предписанной нормы. Деревья рубят и увозят, по словам Мозгунова, местные жители для заготовки дров, с каждым из которых заключаются соответствующие договоры.
Вырубке подлежат, по словам Мозгугова, прежде всего старые и больные деревья, но и часть здоровых. Правда, опасений за дальнейшую судьбу зеленого острова, по уверениям директора «Горэколеса», быть не должно – на месте срубленного ясеня через 2-3 года уже вырастает двухметровое дерево.
Точку в истории с вырубкой зеленых насаждений на острове Сарпинский, между тем, пока ставить рано. Общероссийский народный фронт ранее направил ряд запросов в компетентные органы, которые должны дать свою оценку изложенным фактам. «Высота 102» будет следить за развитием событий.
Реклама
Популярное по теме
11.09.2018 10:20
7857 10
09.10.2018 08:36
4717 5
11.09.2018 14:55
2890 4
Белки из Подмосковья расплодились на Мамаевом кургане в Волгограде10.10.2018 13:15
На бобах: муниципалитетам Волгоградской области пригрозили оставить без денег за свалки09.10.2018 08:36
В Волгограде никто не хочет получить полмиллиона рублей за расчистку «авгиевых конюшен» на острове08.10.2018 11:15
Доска позора: Владельца свалки в Волго-Ахтубинской пойме прозвали «неуловимым Джо»08.10.2018 09:05
В Волгоградской области природоохранная прокуратура направила в суд иски о ликвидации более 100 свалок07.10.2018 13:17
Приступить к ликвидации: Чиновников в Волгограде обязали очистить улицы от мусорных свалок04.10.2018 08:25
В мусорном плену: Свалка в Советском районе Волгограда перекрыла дорогу в детский сад30.09.2018 17:16
В Волгоградской области районные тепловые сети сливали в пруд неочищенные стоки26.09.2018 17:36
Опасный мусор: В Волгоградской области за пожар на свалке компанию оштрафовали на четверть миллиона26.09.2018 15:59
Волгоградские «фронтовики» ищут экологических соратников26.09.2018 11:15
С начала года Волге нанесен ущерб на более 1 млрд рублей24.09.2018 16:33
Овраги и балки на севере Волгограда очистят от мусора23.09.2018 09:35
В Волгоградской области студенты покоряют "мусорную волну"22.09.2018 10:33
В Волгограде МУП "Берегоукрепление" уличили в неправильной эксплуатации ГТС21.09.2018 11:21
Нарушения в деятельности МУП "Берегоукрепление" выявили сотрудники природоохранной прокуратуры в ходе проверки законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, установлено,...
Озеро Эльтон в Волгоградской области - в десятке самых умиротворяющих пейзажей России20.09.2018 16:27
Реклама