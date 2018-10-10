Белки из Подмосковья расплодились на Мамаевом кургане в Волгограде









Пять беличьих семей были привезены из Подмосковья в Волгоград больше года назад. Инициатива исходила от директора музея - заповедника «Сталинградская битва» Алексея Васина, недавно ушедшего из жизни. Для белок создали все условия - закупили домики-дуплянки, установили специальные кормушки и поилки. С тех пор пушистые грызуны не просто освоились на новом месте - они почувствовали себя дома, без проблем перезимовали и начали размножаться. Первые бельчата были замечены сотрудниками музея - заповедника еще в феврале. Малышей так и называют: «Наши, мамаевские».













Теперь подросшие «мамаевские» белки как само собой разумеющееся принимают угощение из рук людей и чувствуют себя хозяевами большой территории у административного корпуса. В кормушках для грызунов всегда есть вкусности - нарезанные фрукты, орехи и семечки. Первое время белок обижали наглые грачи, но сейчас все наладилось. У сотрудников музея нет претензий и к людям, которые стараются деликатно контактировать с белками.