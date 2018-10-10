Экология

Белки из Подмосковья расплодились на Мамаевом кургане в Волгограде

Экология 10.10.2018 13:15
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10.10.2018 13:15



Жители и гости Волгограда в эти прекрасные осенние дни наслаждаются общением с активными и позитивными белками, которые уже больше года живут в лесопарковой зоне на Мамаевом кургане. Дети и взрослые с восторгом угощают хвостатых орехами и пытаются поймать удачные фотокадры. Сегодня в удовольствии запечатлеть белок и покормить их с рук не отказали себе и журналисты ИА «Высота 102».  



Пять беличьих семей были привезены из Подмосковья в Волгоград больше года назад. Инициатива исходила от директора музея - заповедника «Сталинградская битва» Алексея Васина, недавно ушедшего из жизни. Для белок создали все условия - закупили домики-дуплянки, установили специальные кормушки и поилки. С тех пор пушистые грызуны не просто освоились на новом месте -  они почувствовали себя дома, без проблем перезимовали и начали размножаться. Первые бельчата были замечены сотрудниками музея - заповедника еще в феврале. Малышей так и называют: «Наши, мамаевские». 



Теперь подросшие «мамаевские» белки как само собой разумеющееся принимают угощение из рук людей и чувствуют себя хозяевами большой территории у административного корпуса. В кормушках для грызунов всегда есть вкусности - нарезанные фрукты, орехи и семечки. Первое время белок обижали наглые грачи, но сейчас все наладилось. У сотрудников музея нет претензий и к людям, которые стараются деликатно контактировать с белками. 

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