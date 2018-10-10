Время, назад: В соседней с Волгоградской Саратовской области просят повернуть стрелки на Москву

Общество 10.10.2018 13:13
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10.10.2018 13:13
В Саратовской области предлагают обсудить возвращение в столичный часовой пояс. Вопрос может быть включен в повестку регионального Гражданского форума, который будет проходить в конце ноября этого года. Об этом сообщает сегодня kommersant.ru. На прошлой неделе в Общественную палату обратилась инициативная группа. В письме, подписанном председателем регионального общественного движения «Саратов: время — московское», говорится, что значительная часть населения региона остается недовольной нововведением, а дискуссии по вопросу о местном и московском времени не утихают.
Председатель Общественной палаты региона Александр Ландо сказал «Ъ», что не видит смысла в переводе стрелок на час назад. «Большинство соседних областей перешли на час вперед от Москвы (Астраханская, Ульяновская, Самарская области, в Волгоградской области изменения вступают в силу 28 октября этого года. — «Ъ»). Саратовская область перешла на местное (мск+1) время в декабре 2016 года. Люди высказались за перевод, мы не можем идти против большинства. Летом все были довольны, жители приезжали на дачи в 21 час, было еще светло. Сейчас лето закончилось, опять поднимают обсуждение. Но мы не можем постоянно крутить стрелки вперед-назад», — заявил господин Ландо.
Через два года после перевода стрелок в регионе продолжаются споры о том, в каком часовом поясе должен жить регион. В сентябре прошлого года на сайте «Российской общественной инициативы» (РОИ) была опубликована петиция с предложением наложить 50‑летний мораторий на перевод часов в Саратовской области. Идея не получила масштабной поддержки.
Подробно https://www.kommersant.ru/doc/3765622
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