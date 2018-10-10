В Волгограде задержали беглого заключенного





Сегодня сотрудники полиции и УФСИН задержали заключенного Александра Соколова, который 6 октября этого года совершил побег с участка колонии-поселения ИК-19. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, операция по задержанию беглеца прошла на автостоянке у ТЦ "Парк Хаус", куда Соколов прибыл на встречу. Сопротивления правоохранителям он не оказал. Известно, что Соколов планировал покинуть пределы региона.

Напомним, что полиция разыскивала его и по подозрению в совершении разбойных нападений на офисы экспресс-кредитования в Красноармейском и Тракторозаводском районах, которые он совершил сразу после побега. Как ранее сообщалось, там под угрозой применения насилия он открыто похитил денежные средства.



