В Волгограде задержали беглого заключенного

Происшествия 10.10.2018 12:27
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10.10.2018 12:27
Сегодня сотрудники полиции и УФСИН задержали заключенного Александра Соколова, который 6 октября этого года совершил побег с участка колонии-поселения ИК-19. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, операция по задержанию беглеца прошла на автостоянке у ТЦ "Парк Хаус", куда Соколов прибыл на встречу. Сопротивления правоохранителям он не оказал. Известно, что Соколов планировал покинуть пределы региона.
Напомним, что полиция разыскивала его и по подозрению в совершении разбойных нападений на офисы экспресс-кредитования в Красноармейском и Тракторозаводском районах, которые он совершил сразу после побега. Как ранее сообщалось, там под угрозой применения насилия он открыто похитил денежные средства.
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