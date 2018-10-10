Мошенницы из Волгограда провели "ритуал очищения" за 300 тысяч в Тверской области





Две безработные жительницы Волгограда задержаны полицией в Тверской области за обман 69-летней жительницы Вышнего Волочка. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Тверской области, мошенницы под предлогом снятия порчи пришли к пенсионерке в квартиру, женщина их пустила. Злоумышленницы убедили хозяйку отдать им 294500 рублей для проведения "ритуала очищения". Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники следственно-оперативной группы опросили пенсионерку и её соседей, изъяли следы рук и обуви подозреваемых, наметили пути отхода предполагаемых преступниц. Вскоре их задержали. Подозреваемые сознались в содеянном. Похищенные деньги они успели потратить по своему усмотрению.

В настоящее время фигурантки находятся под арестом. Оперативники проверяют женщин на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.



