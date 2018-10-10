Политика

Взявший измором Волгоградскую гордуму депутат отказался от мандата

Политика 10.10.2018 11:06
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10.10.2018 11:06


С 36-го раза ставший депутатом член ЛДПР Алексей Пшеничный слагает полномочия. Завтра, 11 октября, на внеочередном заседании Волгоградской гордумы его добровольная отставка будет принята, сообщает ИА «Высота 102». 
В депутатском кресле Пшеничный просидел меньше месяца. Выборы состоялись 9 сентября, спустя 10 дней народные избранники официально приступили к работе.
Пшеничный избрался в гордуму по территориальной группе №14 Кировского района от ЛДПР. Его мандат партия передаст другому кандидату из предвыборного списка. В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» сразу после получения мандата Пшеничный признавался, что почти 40 раз участвовал в выборах всевозможного уровня и только сейчас ему повезло. По всей видимости, партия решила, что трех недель депутатства молодому человеку будет достаточно для того, чтобы вспоминать об этом долгие годы. 
Алексею Пшеничному 28 лет, на момент своего выдвижения в депутаты был временно безработным. 

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