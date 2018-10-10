Взявший измором Волгоградскую гордуму депутат отказался от мандата

Политика 10.10.2018 11:06
5185 14
10.10.2018 11:06
С 36-го раза ставший депутатом член ЛДПР Алексей Пшеничный слагает полномочия. Завтра, 11 октября, на внеочередном заседании Волгоградской гордумы его добровольная отставка будет принята, сообщает ИА «Высота 102».
В депутатском кресле Пшеничный просидел меньше месяца. Выборы состоялись 9 сентября, спустя 10 дней народные избранники официально приступили к работе.
Пшеничный избрался в гордуму по территориальной группе №14 Кировского района от ЛДПР. Его мандат партия передаст другому кандидату из предвыборного списка. В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» сразу после получения мандата Пшеничный признавался, что почти 40 раз участвовал в выборах всевозможного уровня и только сейчас ему повезло. По всей видимости, партия решила, что трех недель депутатства молодому человеку будет достаточно для того, чтобы вспоминать об этом долгие годы.
Алексею Пшеничному 28 лет, на момент своего выдвижения в депутаты был временно безработным.
Реклама
Популярное по теме
04.10.2018 15:17
12437 41
18.09.2018 16:38
9320 46
Застой в совете: как первый вице-губернатор Волгоградской области не дождался от общественности свежих идей09.10.2018 18:06
Мэрия Волгограда «отдала» Ворошиловскому району нового главу05.10.2018 10:04
Пошел на повышение: Экс-глава Городища стал главным по транспорту в Волгоградской области04.10.2018 15:17
Возвращается в Волгоград? : Глава Городища Сивоконь неожиданно ушел с поста03.10.2018 17:35
Совфед РФ одобрил пенсионную реформу с молчаливого согласия волгоградских сенаторов03.10.2018 12:46
Запутались в оценке: Волгоградские коммунисты вспомнили про «грязные» выборы02.10.2018 10:46
Тайна за семью печатями: Волгоградская облдума не хочет рассказывать о пенсиях депутатов02.10.2018 07:58
Молодого замглавы администрации Волгограда "заМАНили" на бывшую работу26.09.2018 10:34
Из полей доносится печаль: власти Волгоградской области тревожат беспризорные земли23.09.2018 16:13
Очередной запрос о пенсиях депутатов направила в Волгоградскую облдуму редакция ИА «Высота 102»21.09.2018 10:59
«На пенсионной волне»: в Волжской гордуме коммуниста посадили на оклад20.09.2018 09:04
Депутаты Волгоградской гордумы разобрали комитетские портфели19.09.2018 14:25
В гордуме Волгограда утвердили двух новых вице-спикеров19.09.2018 13:04
В Волгограде спикером гордумы избрали депутата -"дипломата"19.09.2018 12:30
Выборы главы Волгограда начались с фальстарта19.09.2018 11:22
Реклама