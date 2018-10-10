



Жительница Фроловского района предстанет перед судом за причинение смерти своему 3-летнему сыну. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 33-летняя женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ребенка.

По материалам дела, 28 мая этого года в домовладении в поселке Дудаченский был обнаружен труп малолетнего мальчика с многочисленными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей. В какой-то момент, по данным следствия, женщина сорвалась на ребенка за непослушание и нанесла ему ладонью не менее трёх ударов в область головы и туловища. Спустя три дня мальчик скончался.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти ребенка явилась тупая травма живота. В ходе расследования выяснилось, что телесные повреждения были причинены матерью мальчика накануне трагедии. Вину в содеянном женщина полностью признала. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела проводилось СО по Фроловскому району СУ СК России по Волгоградской области. Следствие установило, что в ноябре 2009 года решением суда подозреваемая была лишена родительских прав в отношении троих своих малолетних детей: сына, 2006 года рождения, и двух дочерей, 2007 и 2009 годов рождения. Сама женщина была поставлена на специализированный учет и внесена в так называемый банк данных семей, находящихся в социально опасном положении. Известно, что органы опеки были осведомлены о нахождении у подозреваемой на воспитании трехлетнего ребенка, семью регулярно посещали комиссионные проверки, между тем избежать трагедии не удалось.



