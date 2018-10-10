Экономика

Фонд капремонта Волгоградской области добился включения строительной организации в реестр недобросовестных подрядчиков

Экономика 10.10.2018 10:11
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10.10.2018 10:11


По инициативе регионального фонда капремонта Волгоградской области ООО «Стройтехсервис» включено в реестр недобросовестных подрядных организаций, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регоператора.
Данное решение было принято на комиссии Управления федеральной антимонопольной службы региона.
Поводом для обращения регоператора в антимонопольный орган послужило ненадлежащее выполнение данной подрядной организацией обязанностей по капитальному ремонту многоквартирных домов № 74 по ул. Ленинская и № 7 по ул. Красная в рабочем поселке Елань Волгоградской области. В частности, подрядчик нарушил сроки производства работ.
Решение регионального УФАС вступит в силу в указанные законом сроки.

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