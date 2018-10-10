Искал металл: В Волгоградской области задержали подозреваемого в повреждении могил

Происшествия 10.10.2018 09:31
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10.10.2018 09:31
Полицейские задержали 36-летнего жителя Светлоярского района, который подозревается в повреждение надмогильных сооружений на местном кладбище. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе регионального главка МВД.
По данным следствия, подозреваемый на протяжении августа – сентября этого года регулярно посещал местное кладбище с целью хищения изделий из металла. Раскачивая и опрокидывая памятники, надгробия, из оснований надмогильных сооружений он совершал хищение металлических труб, служащих укреплением этих конструкций.
Железные детали подозреваемый впоследствии сдавал в пункт приема металлолома, после чего на полученные денежные средства приобретал спиртное. Всего им было повреждено 31 надгробие. Об обнаруженных повреждениях в полицию сообщил руководитель ритуальной службы.
Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное задержанному грозит арест сроком до 3 месяцев.
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