К Волгограду приближается «поезд из прошлого»

Общество 10.10.2018 09:21
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10.10.2018 09:21
Необычный состав скоро прибудет в Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Приволжской железной дороги, пассажирами уникального ретропоезда с паровозами середины прошлого столетия - ФД-20 и П36 - являются более 70 представителей разных стран, которых объединяет любовь к железнодорожной старине и, одновременно, высокий интерес к российской истории и культуре.
Гости Волгограда совершат обзорную экскурсию по городу-герою, посмотрят основные достопримечательности. Затем ретропоезд отправится в конечную точку своего маршрута - в Москву. В паровозном туре принимают участие граждане России, Северной и Южной Америки, Центральной и Северной Европы, Австралии, Южной Африки и Японии. Поезд везут паровозы самых разных серий: СО17-3241, ТЭ 3162 и 322, П36, ЛВ 283 и 233, Л 5259 и 0073, СУ-250-64 и 250-20, Эр-769-17, которые меняются во время остановок в городах. Длина маршрута составляет 7500 км.
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