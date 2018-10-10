Новые главврачи назначены в двух больницах Волгоградской области

Здравоохранение 09.10.2018 20:02
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09.10.2018 20:02
Кадровые решения приняты сегодня в системе регионального здравоохранения Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения в двух медицинских организациях региона назначены новые главные врачи.
Так, главным врачом Иловлинской ЦРБ назначен Сергей Чуйкин, ранее работавший врачом-инфекционистом в больнице № 24. Чуйкин приступит к обязанностям с 16 октября.
Главным врачом областной детской клинической инфекционной больницы назначена Елена Харина, работавшая ранее в данном учреждении заместителем главного врача по клинико-экспертной работе. Елена Харина приступит к обязанностям уже завтра, 10 октября.
Перед новыми руководителями поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению, а так же по улучшению показателей эффективности деятельности медучреждения.
Напомним, в прошлом году экспертным советом по вопросам кадровой политики проведено 10 заседаний, назначено 18 главных врачей. Средний возраст назначенных управленцев – 44 года.
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