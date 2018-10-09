Экономика 09.10.2018 19:52
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09.10.2018 19:52
Волгоградское УФАС России вынесло решение о нарушении городской думой Закона о защите конкуренции. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, еще в ноябре прошлого года гордуме по результатам рассмотрения заявления прокуратуры было выдано предупреждение об исключении из Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города ряда норм, устанавливающих требования и условия, соблюдение которых необходимо для их размещения.
А именно: площадь благоустройства (кв. м); описание благоустройства: площадь мощения (кв. м); количество и виды малых архитектурных форм; описание малых архитектурных форм; количество объектов озеленения, описание объектов озеленения; а также площадь уборки прилегающей территории (кв. м). Данный Порядок был утвержден городской думой. Предупреждение представительный орган в установленный срок не исполнил, поэтому было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
«После продолжительного рассмотрения антимонопольного дела мы, при поддержке прокуратуры Волгограда, пришли к однозначному выводу о несоответствии нормативного акта, принятого городской думой, антимонопольному законодательству. Более того, на протяжении полугода Волгоградская городская дума трижды собиралась и вносила изменения в указанный акт, игнорируя замечания антимонопольного органа о приведении его в соответствие с действующим законодательством. В связи с чем принято решение о выдаче Думе предписания об устранении нарушения пункта 2 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ», - прокомментировал решение руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.
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